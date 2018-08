Aperitivo a Monti: 5 locali dove deliziare il palato (e non solo)

Dove fare l'aperitivo a Rione Monti

Non solo Ostiense, Trastevere, Campo de Fiori, Pigneto. Anche Rione Monti è tra i cuori pulsanti della movida romana. A partire dall’ora dell’aperitivo, questo pittoresco quartiere romano cambia volto e diventa attrazione per giovani, ma anche per chi, uscito dall’ufficio, ha voglia di distrarsi un po’ con un buon happy hour. Oggi abbiamo creato per voi una guida ai migliori aperitivi di Monti; ne abbiamo selezionati 5 dove vi conviene fare tappa.

5. Fafiuché

Foto da Facebook @fafiuche

Un piccolo locale che è un concentrato assoluto di bontà enogastronomiche. Non il classico bar, non un bistrot come tanti, ma un posticino forse unico nel suo genere che, a Rione Monti, offre piatti creativi, sfiziosi, diversi e, soprattutto, buoni. Da Fafiuché si mangia bene, si fa l’aperitivo (ma anche il pranzo o la cena) in un ambiente accogliente e si esce sempre col sorriso.

Fafiuché, via della Madonna dei Monti 28, Roma – 06.6990968

4. La casetta a Monti

Foto da Facebook @casettadimonti

Se passeggi per Rione Monti non puoi ignorare la casetta ricoperta di edera che è tra le attrazioni pittoresche più belle del quartiere tipico romano. E questa casa verde è la Casetta perfetta per il tuo aperitivo. Caratteristica, intima, con pochi tavoli. Ti sentirai come a casa, ma sarai immerso in uno dei Rioni più antichi e più affascinanti della Capitale. Tieni conto, però, che La casetta apre al mattino presto e chiude verso le 20,30, quindi cerca di organizzare per tempo il tuo aperitivo lì.

La casetta a Monti, via della Madonna dei monti 62, Roma

3. Black Market

Foto da Facebook @blackmarketmonti

Un salottino anni ’50 nel cuore di Rione Monti. Un luogo di cultura, in cui sorseggiare un bicchiere di vino davanti ad una galleria d’arte, davanti ad una mostra. Ma anche un angolo della città di Roma, in cui fare un buon aperitivo, con prodotti tipici, regalando anche agli occhi e alle orecchie un momento di assoluto relax. Quando si dice “staccare la spina”: da Black Market è davvero possibile, almeno per il tempo dell’happy hour.

Black Market, via Panisperna 101, Roma

2. Humus Bistrot

Foto da Facebook @humusbistrot

Non il solito aperitivo, non la solita location, ma il posto ideale se vuoi farti proprio un bel regalo a fine giornata. Humus Bistrot è un locale ricercato a Rione Monti, dove gustare specialità del territorio, provenienti da aziende biologiche e biodinamiche, accompagnandole ad una buona birra, ad una delle numerose etichette di vini nbio di origine italiana. E puoi anche prenotare il tuo aperitivo sulla terrazza mozzafiato di Casa Argileto, con tanto di Jacuzzi e vista Fori Imperiali. Un aperitivo top!

Humus Bistrot, via Madonna dei Monti 109, Roma – 06.88805491

1. Bar Monti

Foto da Facebook @barmonti

Punto di riferimento del rione, luogo in cui ci si incontra per un caffè al mattino, per una merenda sfiziosa, per un aperitivo di ritorno verso casa. Bar Monti è un salottino accogliente dove concedersi una mezz’ora di relax. Davanti ad un cocktail, ad un bicchiere di vino, ad una birra artigianale. Da mangiare cornettini, pizzette e tante delizie salate, il tutto in un clima piacevole familiare, comodamente seduti su poltroncine e divanetti vintage.

Bar Monti, via De’ Ciancaleoni 50, via Urbana 93, Roma – 06.4817091