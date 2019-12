Aperitivo a Centocelle: 10 locali da non perdere

Centocelle o la ami o la odi. C’è chi ne detesta il caos e i troppi negozi e chi l’adora proprio per la sua vita e per il suo essere in continuo movimento. Il quartiere periferico di Roma, in effetti, è un bacino di servizi e non mancano i locali per fare un aperitivo in compagnia a fine giornata. Ecco 10 locali, tra enoteche e cocktail bar, per il tuo aperitivo a Centocelle.

10. Dejavu

Andiamo da Dejavu, nuova realtà a Centocelle, che offre una cucina sfiziosa, fatta di panini gourmet e taglieri di salumi e formaggi. Tappa suggerita per un aperitivo informale, accompagnato da un buon drink, una birra o un calice di vino (da scegliere tra oltre 70 etichette).

Dejavu, via dei Gelsi 1/B, Roma - 328.1233102

9. 10 e lode

L’ideale dopo aver fatto compere su via dei Castani è l’aperitivo da 10 e lode Caffè. Un posticino piacevole, proprio sulla via dello shopping di Centocelle, dove l’happy hour è vivace, variegato e colorato. Tartine, vol-au-vent, cornetti salati, salumi e tanto altro. Con un cocktail rinfrescante la serata prenderà tutta un’altra piega.

10 e lode caffè, via dei Castani 163, Roma – 06.60655508

8. I Meet Gardenie

Foto da Facebook @imeetgardenie

Sai cos’è un bagalizio? E’ l’incontro perfetto tra pizza romana e bagel. E sai che da I Meet a Centocelle l’aperitivo si fa così? Mini bagalizio e drink o bevanda. Questa è la gustosa formula offerta ogni giorno dal locale. Bagalizio con speck, con prosciutto, con salame, con mortadella. Bello da vedere e buono da mangiare, da soli o in gruppo. Se sei stanco del solito aperitivo, sicuramente I Meet ti sorprenderà.

I Meet, piazzale delle Gardenie 14, Roma – 06.69357405

7. Le Chat Noir

Intima, particolare, calorosa vineria a Centocelle, Le Chat Noir è un altro locale che voglio consigliarti per il tuo aperitivo in periferia. Protagonisti i taglieri di salumi e formaggi, i taglieri vegetariani e vegani (disponibili in varie dimensioni), il vino alla mescita (tante le etichette biologiche e biodinamiche) e i cocktail. Da provare anche lo Spritz, molto buono.

Le chat noir, via delle Palme 44 b, Roma - 346.4963265

6. L’Ombralonga

Foto da Facebook @lombralonga

Un bacaro veneto nel cuore di Centocelle. L’Ombralonga – meglio noto come “Il veneziano” – è uno dei locali più frequentati in zona all’ora dell’aperitivo. Spritz particolari ed altri cocktail freschi, calici di vino rosso e bianco e, ovviamente, sfizi da mangiare in un solo boccone, come la tradizione veneta vuole. A fare la differenza? I prezzi super popolari.

L’Ombralonga “Dal Veneziano” vineria – cicchetteria, via delle Palme 76/A, Roma

5. Core Bistrot

C’è un po’ di Francia e un po’ di Roma in questo locale. La Francia dei bistrot e la Roma dei romani che “ce mettono er core”. Da Core Bistrot, in via delle Palme, l’aperitivo è ricco e al buffet, tra paste e insalate fredde, verdure a volontà, formaggi freschi e stagionati, salumi e altro ancora. Tappa fissa per molti abitanti di Centocelle che hanno voglia di staccare la spina e di farlo in un luogo ospitale.

Core Bistrot, via delle Palme 71 B/F, Roma – 06.88921996

4. D’Antoni

Foto da Facebook @Dantoni

Un signor happy hour a Centocelle è quello di D’Antoni. La nota pasticceria di Centocelle, all’ora dell’aperitivo cambia volto e diventa il cuore pulsante del quartiere. Qui l’aperitivo è ricco e gourmet: tramezzini, tartine, bruschette, ricottine fresche da accompagnare a cocktail d’autore, birre e vini selezionatissimi. Con i suoi tavoli all’esterno, da D’Antoni il tempo si ferma, lo stress resta fuori, almeno per un po’.

3. Cherubini Caffè

Anche se sta un po' fuori dal quartiere, precisamente su via Collatina, a Centocelle tutti lo conoscono, tutti lo amano, nessuno osa parlarne male. E un motivo (forse più di uno) ci sarà! Si tratta di Cherubini Caffè, un locale aperto da mattina a sera, dai mille volti, perfetto anche all’ora dell’aperitivo. Aspetta, qui l’aperitivo non ha niente a che vedere con il tradizionale trio “cocktail-patatine-noccioline": da Cherubini puoi davvero mangiare, con sfizi cucinati e non. Da non perdere i mini burger, la mozzarella in carrozza e l’aperitivo fish & chips.

Cherubini Caffè, via Collatina 55-57, Roma – 06.25214597

2. Fassangue

Se amate la carne cruda e avete voglia di un aperitivo diverso, sfizioso, davvero buono a Centocelle, il nostro consiglio è Fassangue. Il regno dei carnivori in zona. Un buchetto, aperto da non molto in via delle Palme, che offre tartare in pane carasau, carpacci di scottona, dadolate di filetto e sushi di carne, il fiore all'occhiello di Fassangue.Da Fassangue non mancano, inoltre, i taglieri con selezione attenta di salumi e formaggi, accompagnati da bruschette miste e da un buon calice di vino.​

Fassangue, via delle Palme 76/A, Roma - 347.3415119

1. Al Turacciolo

Foto da Facebook @alturacciolo

I profumi del Lazio, le bruschette condite, i salumi, i formaggi, le verdure grigliate, la polenta e un calice di vino. Oppure un fresco cocktail preparato a regola d’arte. O, ancora, una birra alla spina. Tutto questo lo trovi Al Turacciolo. L’enoteca di una volta, dove entrando sentirai l’odore del legno e del vino. Un posto accogliente, per sentirti a casa e dedicarti una piacevole parentesi di ritorno da una giornata pesante.

Enoteca Al Turacciolo, via Tor de Schiavi 126, Roma – 06.24403231