Amerina, la pizzetta al padellino conquista Roma

C'è la pizza tonda, la pizza al taglio e poi c'è la pizza al padellino. Una pizza da passeggio o da sgabello, che si lascia mangiare in qualsiasi occasione, ideale per una pausa pranzo veloce o una cena divertente con amici e famiglia. Un cibo popolare, alla portata di tutti, che - da qualche settimana - ha una nuova casa al centro di Roma.

Amerina, la storia in un padellino

Stiamo parlando della pizzetta al padellino di Amerina che, dallo scorso 2 febbraio, è diventata punto di riferimento nel cuore della città. Siamo in Largo dei Librari, al civico 82, a due passi da Campo de Fiori. E' qui che il pizzaiolo Paolo Angelucci ha messo le fondamenta del suo piccolo ma virtuoso progetto.

"Amerina" è il nome della nonna abruzzese di Paolo Angelucci che da bambino lo portava ad assaggiare le tradizionali pizzette al padellino ed è anche il volto della donna logo del locale. Amerina La Pizzetta è un progetto fatto di esperienza, ma soprattutto di ricordi densi di tradizione, di un padellino - tipicamente abruzzese - e di una pizza cotta al suo interno con ingredienti attentamente scelti. Semplice, ma buono proprio per questo.

La pizzetta di Amerina: piccola, buona, golosa

La pizzetta di Amerina ha un diametro di 18 centimetri e una lunga lievitazione, viene condita nei modi più classici o più creativi, è golosa, buona e la si può mangiare in loco o portarla via. Uno street food interessante nella sua semplicità. Amerina ha aperto lo scorso 2 febbraio, ma a Roma - tra amanti ed esperti di pizza - non si parla d'altro. Piccola, golosa, sfiziosa. Una tira l'altra.