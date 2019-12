Amami, cucina italiana e note orientali nel nuovo ristorante al quartiere Salario

Arriva nel panorama della ristorazione romana Amami, un nuovo punto di riferimento per chi predilige quel tipo di cucina che sa mescolare tradizioni diverse con fantasia ed equilibrio.

Nel menù di Amami, pensato dallo chef Riccardo Fanucci (Executive chef della Gambero Rosso Academy Japan), gli ingredienti del Mediterraneo sposano alla perfezione quelli tipici della cucina asiatica, dando vita a piatti dagli abbinamenti mai scontati, che sanno regalare al palato sapori inaspettati e piacevoli.

Protagonista assoluto è l’amore per il mare e per i suoi frutti: la maggior parte dei piatti è infatti a base di pesce, ingrediente che accomuna la cucina italiana e quella orientale, accompagnato da note di gusto insolite, a volte più tradizionali, altre più esotiche. Nonostante il punto forte della carta sia il pesce, non mancano proposte invitanti e originali a base di carne, sempre in abbinamento a ingredienti sorprendenti.

Per i vegetariani l’offerta è più limitata ma prevede un’interessante versione italiana del pad-thai, preparata con tagliatelle di riso integrale, verdure di stagione saltate e una gustosa crema vegetale. Il menu è pensato nel rispetto della stagionalità di ogni ingrediente per poter offrire ai clienti il massimo della qualità e del sapore.

Ad accompagnare i piatti, la drink list creata dal bartender Francesco De Nicola, vincitore della finale nazionale Bacardi Legacy 2019, che partendo dalle proposte del menu food ha voluto sottolinearne ed esaltarne i sapori e le sensazioni che suscitano al palato. Le ricette dei cocktail sono essenziali e dal gusto ben definito, ideali per accompagnare i piatti del menu ma perfette anche con gli appetizers dell’aperitivo o i dolci del dopocena.

Si, perché Amami è un locale da vivere non solo a cena, ma anche per un aperitivo o un dopocena con gli amici. Il garden esterno, spazioso e accogliente, regala l’atmosfera ideale per condividere un drink e una chiacchierata in compagnia.

Il ristorante si trova in viale Gorizia 21, poco distante dal centro, e offre un ambiente dall’atmosfera elegante ma non formale, in uno stile vintage che quasi ricorda i diner americani degli anni ’60.Il locale resterà aperto sia per Natale che a Capodanno. Per celebrare l’occasione sono stati pensati due menù speciali. Gradita la prenotazione.