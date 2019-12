Apre "Aforisma", dalla pinsa romana al sushi brasiliano nel cuore della Capitale

Un loft che si affaccia sulla fontana del Bernini e il Tritone al centro della piazza, che si erge imponente con la testa piegata all’indietro - verso l’alto - nello sforzo di soffiare nella grande conchiglia, sembra lanciare il suo aforisma alla convivialità. Nasce qui Aforisma, nel cuore di Roma, nuova realtà che unisce il sushi brasiliano alla pinsa romana nel nome di una cucina della tradizione 4.0.

Il multiculturalismo culinario si fonde e si miscela nell’esperienza d’ispirazione dello chef Daniele Priori: è questo il concept casual food di ‘Aforisma loft’, ristorante e cocktail-bar aperto nel cuore della Capitale in via del Tritone. Aperitivo, cena e after dinner, angolo per live e dj set.

“Abbiamo pensato ad un’offerta originale e autentica che ci distinguesse per l’utilizzo e l’attenta ricerca delle materie prime, insieme alla suggestiva location. Gli ingredienti del territorio sono un punto fermo, valorizziamo i piatti della tradizione conferendogli un carattere fusion. Non solo fornelli, ma anche un bancone mixology fino a tarda notte”, commentano i creatori del format.

L’evoluzione è nella contaminazione dei prodotti, di cui viene preservata l’identità territoriale, nel rispetto delle diverse culture enogastronomiche che da secoli fino alla moderna attualità sono protagonisti nella Roma millenaria.

Il menu di Aforisma

Ecco spiegata nel menù la paella alla romana con salsiccia dei Castelli, in alternanza a sashimi e nigiri. E ancora il porcino di Tolfa in contrapposizione alle tartare di manzo e tonno. Tendenze gourmet ed influenze nipponiche accanto a proposte sfiziose come beef e fish burger, il primo con broccolo romano e il secondo con il pescato del giorno. Il simbolismo delle parole e la cucina dei sapori fanno di Aforisma una location informale ma selezionata dove ogni definizione insieme agli ingredienti racchiude il significato di un’esperienza personale.