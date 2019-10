"A Tutto Pesce", le cene del weekend al Castello Miramare

"Una buona cena è molto importante per una buona conversazione. Non si può Pensare bene, Amare bene, Dormire bene se non si ha Cenato bene". E' questo il motto con il quale il Castello Miramare di Maccarese presenta un nuovo format di cene speciali "A tutto pesce".

A partire dal 1 novembre, e per tutti i weekend, Il Castello Miramare è pronto ad offrire la qualità del pesce sempre fresco, la cucina di un grande chef, la location straordinaria del Castello Miramare, il tutto ad un prezzo che "si fa ad un amico".

A Tutto Pesce, cena e musica a Castello Miramare

A tutto Pesce parte dalle ore 20:00 di Venerdì, Sabato e Domenica. Si mangia e poi si balla con Dj set e cocktail Bar

Il menu

- 6 Antipasti misti

- Un primo a scelta tra Risotto alla crema di scampi o spaghetti alle vongole

- Un secondo a scelta tra frittura di calamari e gamberi o filetto in crosta di patate

Al costo di soli € 30,00

Prenotazione Obbligatoria