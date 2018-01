Babingtons festeggia 125 anni: un 2018 ricco di eventi la Tea Room Inglese aperta a Roma nel 1893

Festeggia 125 anni di attività Babingtons, la storica sala da tè inglese aperta a Roma nel 1893 da due giovani donne britanniche arrivate in Italia per il Grand Tour. Per celebrare questa ricorrenza così importante, Chiara Bedini e Rory Bruce, pronipoti di Isabel Cargill - una delle due fondatrici della Tea Room - hanno dato vita a un ricco calendario di iniziative che si concluderà a dicembre 2018.

Babingtons non è solo una Tea Room. È un luogo esclusivo che racchiude una storia di coraggio e passione, nato dalla forza di Anna Maria Babington e Isabel Cargill, due donne lungimiranti e intrepide che alla fine dell’Ottocento decisero di aprire un’attività nella capitale di un paese che non era il loro.

Babingtons è una storia moderna e contemporanea che racchiude tanti messaggi in un unico luogo e che fa riflettere oggi più che mai. Una storia portata avanti da una famiglia britannica romanizzata che ha saputo ambientarsi, rispettare, amare e farsi accogliere in una delle Piazze principali d’Europa. Un’insegna legata all’Inghilterra che oggi non è solamente un’azienda familiare ma anche la memoria storica di Roma stessa.

“Era doveroso ringraziare Roma e i nostri clienti. I compleanni si celebrano in famiglia e la nostra famiglia è questa, è la Tea Room, è Roma e le persone che entrano da Babingtons e si siedono ai nostri tavoli”, specifica commossa e emozionata Chiara Bedini per aver l’onore di celebrare una ricorrenza così esclusiva dell’azienda di famiglia.

“Per l’occasione abbiamo organizzato una serie di iniziative non solo per la città, perché 125 anni si compiono una volta sola e 125 di un’impresa di famiglia portata avanti principalmente da donne, sono oggi una peculiarità unica non solo in Italia”, aggiunge entusiasta il cugino Rory Bruce.