I 5 migliori arrosticinari a Roma

Avete voglia di arrosticini ma non avete il tempo di mettervi in macchina per andare in Abruzzo? Niente paura…i tipici spiedini di carne di pecora hanno colonizzato anche Roma e gustarli a pochi passi da casa non è più solo un sogno.

Universalmente riconosciuto anche sotto il nome di rustell’, questo piatto tradizionale nato in provincia di Pescara ha conquistato negli anni tutta l’Italia, facendo scorta di proseliti provenienti da ogni dove.

Saporiti e morbidi, vengono preparati con carne ovina tagliata a tocchetti e infilata in spiedini, pronti per essere conditi con oli aromatizzati o del tartufo.

Da secoli il cuore dei romani batte per la cucina abruzzese e, nella Capitale, non potevano dunque mancare ristoranti e locali tipici regionali dove assaporare qualcuna delle loro prelibatezze. Ecco allora che abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori ristoranti abruzzesi dove poter assaporare dei veri arrosticini accompagnati da saporite bruschette e una gustosa selezione di affettati e formaggi, per un’esperienza gustativa che lascerà il segno.