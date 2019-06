E pensare che una volta.....La migliore musica anni 70/80

Gianfranco de Angelis, cantante-attore-presentatore, noto al grande pubblico per essere stato protagonista negli anni '70-'80 dei fotoromanzi Lancio, per aver partecipato al Festival di Sanremo del 1980 con il brano E PENSARE… e per l'attività di attore di cinema e di teatro, riprende la carriera artistica dopo una pausa di oltre 20 anni.

Lo spettacolo E PENSARE CHE UNA VOLTA… propone il Gianfranco migliore: un raffinato chansonnier e intrattenitore che, con il supporto una di una band formata da ottimi musicisti, ci accompagnerà in un viaggio attraverso la migliore musica italiana.

Ma soprattutto proporrà il suo nuovo singolo STAI CON ME, con il quale sancisce il ritorno sulla scena musicale.

Vi aspettiamo al Mahalia, via Ilia (angolo via Turno – zona Furio Camillo, Roma) dalle ore 20,00 a mezzanotte.



CENA + SPETTACOLO: € 18

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando il numero 3398726985 (Stefano)



Canzoni di Gino Paoli, Pino Daniele, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela, Luco Battisti, Ron, Celentano e, con la partecipazione della brava vocalist Roberta del Sole, anche di Mia Martini: queste alcune delle musiche presenti nello spettacolo, intervallate da interventi e poesie recitate da Gianfranco. Su tutto spiccano la canzone di Sanremo 1980 “E pensare” e il nuovo brano “Stai con me” che uscirà in autunno.



Parole e musica, con la partecipazione di:

GIANFRANCO DE ANGELIS: voce e chitarra acustica

ROBERTA DEL SOLE: voce e cori

MASSIMO TELLI: tastiere, arrangiamenti e progetto musicale

DANIELE LULLI: chitarre

MASSIMILIANO CHIAPPERI: batteria

STEFANO NORI: basso