De André arr. PFM - Storie di Live... LIVE! 40mo anniversario

A quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, un grande concerto con 6 elementi storici, che si esibiranno dal vivo nel parco dell'Ex Forlanini. Avrete la possibilità di rivivere le tracce indimenticabili del cantautore ligure in chiave rock, proprio come l'album datato 1979.

Ingresso gratuito fino alle 21.30. Dopo: 5€.

Area ristorazione e area bimbi in loco.



Ascolterete:

De André In concerto arrang. PFM / Bocca di rosa

De André In concerto arrang. PFM / Un giudice

De André In concerto arrang. PFM / La guerra di Piero

De André In concerto arrang. PFM / Rimini

De André In concerto arrang. PFM / Volta la carta

De André In concerto arrang. PFM / Zirichiltaggia

De André In concerto arrang. PFM / Amico fragile

De André In concerto arrang. PFM / Andrea

De André In concerto arrang. PFM / Giugno '73

De André In concerto arrang. PFM / Avventura a Durango

De André In concerto arrang. PFM / Sally

De André In concerto arrang. PFM / Verranno a chiederti del nostro amore

De André In concerto arrang. PFM / La canzone di Marinella

De André In concerto arrang. PFM / Via del Campo

De André In concerto arrang. PFM / Il pescatore

De André In concerto arrang. PFM / Maria nella bottega d'un falegname

De André In concerto arrang. PFM / Il testamento di Tito



Extra:

De André 1991 live / Creuza de ma

De André 1991 live / La canzone dell'amore perduto

De André 1991 live / Don Raffaè



c/o Ex Forlanini, Piazza Carlo Forlanini, 1