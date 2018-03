Giovedì 10 Maggio Davide Riondino & the professors presentano Decameron Jazz al Cotton Club



David Riondino, cantautore e artista poliedrico, ha attraversato e sperimentato molti percorsi musicali dagli anni Settanta ad oggi. I suoi ultimi spettacoli rappresentano sempre di più la scelta di un teatro all’insegna della commistione di generi fra poesia, satira, testi classici e musica dal vivo. In questa serata Riondino racconta e canta lo straordinario mondo del Decameron, insieme al filologo Maurizio Fiorilla, che ha scritto e condotto Umana cosa su Radio 3, programma dedicato al capolavoro di Boccaccio per il quale Riondino ha composto molti del brani che saranno eseguiti durante spettacolo, ora raccolti nel suo CD Bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. Sul palco una piccola orchestra jazz, i Professors, con cui suonerà per l’occasione anche Mirio Cosottini, che ha arrangiato il disco boccaccesco di Riondino. Non mancheranno ospiti a sorpresa. Sulle pareti del Cotton Club saranno proiettate le illustrazioni dei racconti del Decameron, dalle miniature trecentesche alle moderne rappresentazioni a fumetti.



Line up:



DAVID RIONDINO VOCE-CHITARRA

ELEONORA CARDELLINI VOCE

PAOLO SAOLINI PIANO

PAOLO ANTINORI CHITARRA

MIRIO COSOTTINI TROMBA

MAURIZIO FIORILLA BASSO

MASSIMILIANO CHIAPPERI BATTERIA-CAJON



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________