Davide Palma trio in concerto al Charity Café

Davide Palma, giovane cantante del jazz "made in Rome", è legato alla tradizione dei cantanti di bigband, come Tony Bennet, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Sammy Davis Jr. Con il suo trio propone da alcuni anni propri arrangiamenti dei più bei standard americani. Il suo modo di cantare da corner si evidenzierà nei brani più swing e tradizionali, ma anche in quelli più moderni, con più interplay, passando da sonorità calde e profonde a quelle più fredde e taglienti. Per ottenere questa flessibilità di sound e di scelta musicale, Davide si fa accompagnare da Leonardo Borghi e Giuseppe Talone.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info chiamare 06.47825881



Line-up

Davide Palma, Voce

Leonardo Borghi, Piano

Giuseppe Talone, Contrabbasso