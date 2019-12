Al Cotton Club Davide Palma & Bixi Big Band: Frank Sinatra 104th Celebration

Il 12 Dicembre del 1915 nasceva Frank Sinatra, a distanza di 104 anni celebriamo il più grande crooner che la storia della musica abbia potuto ammirare. Sul palco l'orchestra del Maestro Carlo Capobianchi "Bixi Big Band con il giovane talento Davide Palma ad interpretare i pezzi più celebri di Frank Sinatra



Francis Albert Sinatra, noto semplicemente come Frank Sinatra e in Italia soprattutto come The Voice, fu un personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento statunitense e mondiale, ed è entrato nella leggenda per l'eterna giovinezza delle sue canzoni e della sua voce, riuscendo ad imporsi nel panorama musicale mondiale dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri, grazie ad un'intensa attività durata ben 63 anni, dal 1932 al 1995, anno in cui tenne il suo ultimo concerto dal vivo.



Nato da genitori di origine italiane ha portato lo spirito natalizio nel mondo con la sua voce calda e suadente ha interpretato tra le altre Jingle Bells, Let is Snow !, White Christmast, Winter Wonderland che si possono ritrovare nel suo disco Christmas song by Sinatra del 1948.



Davide Palma, giovane cantante del jazz “made in Rome” è legato alla tradizione dei cantanti di big band, come Tony Bennet, Frank Sinatra, Sarah Vaughan. Il suo modo di cantare da crooner si evidenzierà nei brani più swing e tradizionali, ma anche in quelli più moderni, passando da sonorità calde e profonde a quelle più fredde e taglienti.



La Bixi Big Band è una delle più longeve d'Italia, nata nel 1999 sotto la direzione musicale del Maestro Carlo Capobianchi Il repertorio fa riferimento alle grandi orchestre americane quali quelle di Ellington, Basie, Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Chick Webb e Stan Kenton. Nel repertorio della Band figurano anche colonne sonore di film dagli anni '30-'40 fino ai giorni nostri nonchè brani motown, pop e latin degli anni ’70-’80.



Line-up

Davide Palma, Voce

Carlo Capobianchi, Tromba

Piercarlo Salvia, Sax/Clarinetto

Olimpio Riccardi, Sax

Guglielmo Cetto, Sax Alto

Marco Pace, Sax Alto

Lisa Rogai, Sax Baritono

Davide Ricicli, Tromba

Lorenzo Soriano, Tromba

Rocco Degola, Trombone

Vincenzo Ierace, Trombone

Stefano Coccia, Trombone

Alessio Magliari, Piano

Marco Cataldi, Chitarra

Maurizio Capuano, Contrabbasso

Alberto Botta, Batteria



PREZZI

LIVE SHOW €10 con consumazione

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 21:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it