Davide Cerreta Trio in concerto al Charity Café

Davide Cerreta, giovanissimo Crooner nato a Roma nel 1993 e attualmente residente a Berlino, da sempre ispirato dalla personalità e dalla voce di Frank Sinatra e Nat King Cole, ha avuto già modo di esibirsi in palchi importanti come "Umbria jazz winter 2018" o "Peperoncino Jazz Festival". Reduce dall'esperienza di X-Factor Germania questa volta ci presenta un progetto che lo vede nelle vesti di pianista e cantante, con un repertorio di Standards della tradizione Jazz Americana.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Davide Cerreta, piano e Voce

Giulio Scarpato, Contrabbasso

Valerio Vantaggio, Batteria