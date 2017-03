David Lynch The Art Life @ Cinema Madison Roma

David Lynch The Art Life: Presentato all'ultimo festival di Venezia, è un'occasione unica per scoprire il lato più intimo del grande maestro e ricostruire il percorso creativo attraverso il quale David Lynch è approdato alla alla regia cinematografica. "Penso che ogni volta in cui creiamo qualcosa, un dipinto così come un film, si parta sempre con tante idee, ma è quasi sempre il nostro passato che le reinventa e le trasforma. Anche se si tratta di nuove idee, il nostro passato le influenza inevitabilmente". David Lynch Un racconto durato più di dieci anni, iniziato durante le riprese di Inland Empire. Nel febbraio del 2012 il progetto è stato ammesso sul famoso sito di crowdfunding kickstarter, con l'obbiettivo di raccogliere 30.000 dollari per continuare le riprese di un documentario che anno dopo anno stava diventando sempre più grande e impegnativo da gestire. I fan di Lynch hanno risposto con entusiasmo, e dopo soli due mesi la cifra raggiunta era di quasi 180.000 euro. Per trailer e info: http://wantedcinema.eu/movies/david-lynch-the-art-life/

