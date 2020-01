David Hewson all'Anglo American Bookshop per la presentazione dei suoi libri (in Inglese)

Il 22 Gennaio 2020 dalle 18 alle 19:30, David Hewson sarà all'Anglo American Bookshop di Via della Vite 102 a presentare i suoi libri in lingua originale (Inglese).



La presentazione sarà in Inglese.



David Hewson è un giornalista e scrittore Britannico che ha collaborato con varie testate giornalistiche come il Times, il Sunday Times e l'Independent.



Come scrittore, ha pubblicato vari romanzi gialli ambientati in Europa, inclusa l'Italia (ambientati anche a Roma) con la serie di Nic Costa, ed un adattamento di Romeo e Giuletta di William Shakespeare.



I suoi libri hanno vinto vari premi come The American Library Association Best Genre Fiction per Mystery nel 2009 per The Garden of Evil. Come audiolibri: con Saul Reichlin ha vinto l'Audible Best Unabridged Audiobook nel 2008 per The Seventh Sacrament e Best Download of the Year per The Garden of Evil, mentre nel 2018, Juliet & Romeo letto da Richard Armitage ha vinto l' Audie Award come Original Work.