David Bowie: gli anni di Berlino, il concerto rinviato a maggio

A causa delle recenti disposizioni governative, il concerto "Berlin's Line - Omaggio a David Bowie", precedentemente pubblicato ed annunciato per il 12 Marzo, è stato rinviato a giovedì 28 maggio 2020, con inizio alle ore 21, sempre presso il Circolo Montecitorio in Roma, via dei Campi Sportivi 5.



Un concerto dedicato al grande artista poliedrico, con particolare focus sul periodo della "Trilogia Berlinese" ovvero la produzione degli album "Low", "Heroes" e "Lodger", pubblicati fra il 1977 ed il 1979 con la collaborazione di Tony Visconti e Brian Eno, che hanno rappresentato un punto fondamentale dello spirito creativo e sperimentale di Bowie, di forte influenza su gran parte della generazione futura ma anche per le stesse produzioni successive del Duca Bianco, in particolar modo negli anni Novanta, fino all'ultimo capolavoro prima della morte, "Blackstar".



Nell'occasione del prossimo 28 Maggio saranno proposti una selezione di brani - fra cui "Look Back in Anger", la mitica "Heroes", "Always Carshing in the Same Car", "Ashes to Ashes", "The Motel", "Lazarus" - sotto una nuova veste, strumentale, con Alessio Zanti al pianoforte, Stefano Antonelli alla chitarra ed Andrea Merli alla batteria.