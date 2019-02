Martedì 5 febbraio 2019 alle 21.00

Dave Kikoski Trio

Gregory's Jazz Night al Salone Margherita



David Kikoski è uno tra i più vulcanici esponenti dell’attuale scena jazz internazionale, in possesso di una tecnica e di un’energia straordinarie. Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Roy Hanes, Toots Thielemans, Ron Carter, Kenny Barron Joe Henderson, Al Foster, Billy Hart e Ben Perowsky, Eddie Gomez, Ed Howard e James Genus. Nato nel 1961, David Kikoski ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni sotto la guida del padre. Nell’adolescenza suona in vari gruppi di jazz e rock, vincendo “The New Jersey Allstate Jazz Competition”. Musicista di grandi doti tecniche e di forte spessore jazzistico, Kikoski è anche uno dei musicisti più generosi che ci siano sulla scena. Il suo stile trae ispirazione da svariate fonti e presenta un distillato sapientemente equilibrato della storia del piano jazz, vista attraverso l’ottica di un musicista che ne vive l’evoluzione costantemente in prima linea da oltre due decenni. Tutto ciò, insieme a un bagaglio lessicale jazzistico apparentemente inesauribile, porta David Kikoski a fornire invariabilmente dal vivo un set di grande forza espressiva e peso specifico, che risulta assolutamente convincente. Stasera sul palco del Salone Margherita con Alexander Claffy ed Elio Coppola.



“Dave has so much feeling. He can play anything. I can depend on him for so much.” – Roy Haynes “Since his first appearance on record (Randy Brecker’s album In the Idiom), pianist David Kikoski has demonstrated an infinite capacity to swing, a rare sensitivity as a ballad interpreter and genuine harmonic savvy as a composer. He delivers once again on all counts on Kayemode.” – Bill Milkowski



Dave Kikoski – Pianoforte

Alexander Claffy – Contrabbasso

Elio Coppola – Batteria



ore 19.30 buffet & dinner – ore 21.00 concerto



Platea Posto Unico 25,00€ (possibilità di buffet a 9€ bevande escluse)

Galleria con cena 55,00€ (galleria 30€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)

Palco con cena 65,00€ (palco 40€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)



Salone Margherita

Via dei Due Macelli, 75 a Roma

06 6791439 – 06 6798269