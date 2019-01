Dave Blenkhorn 4tet - Gregory's Jazz Night

Martedì 15 gennaio la Gregory's Jazz Night porta al Salone Margherita il chitarrista e cantante jazz australiano Dave Blenkhorn.

Dave Blenkhorn è un chitarrista che fin da giovanissimo si è imposto nella scena jazz tradizionale nella sua terra dove si è esibito e ha registrato con Graeme Bell, Bob Barnard e James Morrison. Trasferitosi nel Regno Unito nel giugno 2005 si è costruito una solida reputazione collaborando con artisti quali Martin Taylor, Ray Gelato, Enrico Tomasso, Tina May, James Evans e Dave Kelbie e facendosi conoscere anche dal pubblico statunitense grazie alle esibizioni con Evan Christopher, Leroy Jones, Rebecca Kilgore, Duke Heitger, Dan Barrett, John Allred e Lilian Boutte. La sua ispirazione musicale affonda le radici nell'era del jazz classico degli anni '30 e '40 - nelle melodie composte da Ellington, Gershwin, Porter, Carmicheal, Kern e Berlin e dalle sonorità di Django Reinhardt, Louis Armstrong, Fats Waller, Charlie Christian, Count Basie e Nat 'King' Cole. Il suo stile personale è influenzato da tutti questi grandi artisti, e, ovviamente, in particolar modo dai chitarristi Django Reinhardt e Charlie Christian, pur mantenendo una freschezza costante grazie ai suoi arrangiamenti e a idee sempre nuove. Attualemnte è uno dei musicisti più richiesti della scena europea e internazionale negli ultimi 15 anni e si è esibito con alcuni tra i migliori jazzisti che hanno traghettato il jazz dagli anni 60 ai giorni nostri: John Faddis, James Morrison, Scott Hamilton, Harry Allen, Evan Christopher e Cecile McLorin Salvant. Il suo amore per il blues e il suo sound rivelano l’influenza dei chitarristi Charlie Christian, Django Reinhardt, Barney Kessel e Wes Montgomery. Stasera in quartetto con la cantante e pianista Francesca Tandoi, Francesco Puglisi al contrabbasso e con il connazionale Adam Pache alla batteria.



Dave Blenkhorn – Chitarra/voice

Francesca Tandoi – Pianoforte/voce

Francesco Puglisi – Contrabbasso

Adam Pache – Batteria





BIGLIETTI



Platea Posto Unico 25,00€ (possibilità di buffet a 9€ bevande escluse)

Galleria con cena 55,00€ (galleria 30€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)

Palco con cena 65,00€ (palco 40€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)



I prezzi sono comprensivi di prevendita



Il Salone Margherita si trova in Via dei Due Macelli, 75, a Roma

06 6791439 – 06 6798269