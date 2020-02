Darwin Day, la geologia fino al Monte Soratte

Sabato 29 febbraio, a Sant'Oreste, in provincia di Roma, è in programma il cosiddetto Darwin Day. Precisamente presso il Museo Naturalistico del Monte Soratte, in piazza Cavalieri-Caccia, si terrà una conferenza scientifico-divulgativa.

A tenere l'incontro sarà la dottoressa Annalisa Guercio, che guiderà il pubblico alla scoperta dei segreti geologici del territorio. L'evento è ad ingresso libero.

Per avere maggiori informazioni sulla conferenza scientifico-divulgativa è possibile chiamare i numeri 339.8800286 - 329.8194632 o visitare la pagina Facebook "Museo Naturalistico del Monte Soratte".