Darwin Day al Bioparco. In occasione del Darwin Day 2018, domenica 18 febbraio il Bioparco di Roma dedica una giornata al grande naturalista inglese Charles Darwin e alle sue scoperte che hanno rivoluzionato il pensiero scientifico moderno.

Nella Sala degli Elefanti, dalle ore 11.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00, i bambini, in compagnia dei genitori, potranno mettersi alla prova partecipando ad attività e laboratori interattivi per scoprire innumerevoli curiosità sugli animali di oggi e del passato.

Darwin Day al Bioparco: attività della giornata

Le attività della giornata: I perché della Natura. Per osservare da molto vicino le caratteristiche nascoste di alcuni rettili e anfibi e scoprire che i serpenti hanno le zampe, le rane respirano con la pelle e tanto altro ancora. Animali dal passato, un affascinante laboratorio sull’evoluzione, tra fossili come trilobiti e ammoniti e resti di dinosauro, alla scoperta di specie estinte… ma non troppo! Fossili…che passione! Un’attività manuale per scoprire come si formano i fossili e realizzarne uno da portare a casa; Un collo che fa la differenza!

Un gioco sull’evoluzione che ha come protagonista la giraffa per scoprire l’origine e i vantaggi di un collo così lungo. E poi: Sbagliare per evolvere. Un divertente esperimento per preparare un cocktail a base di DNA e comprendere che… sbagliare talvolta conviene! Il colore del sangue, per scoprire, attraverso colorati esperimenti, quali siano i vantaggi evolutivi del colore del sangue. Perché il sangue non è sempre rosso! Polpi antartici e granchi reali ad esempio hanno il sangue blu.

Inoltre, un operatore in compagnia dei keeper del Parco, racconterà tutti i segreti “evolutivi” di lemuri catta (ore 11.30), lupi (ore 12.30), scimpanzé (ore 14.00) e foca grigia (ore 15.30) per scoprire che… Darwin aveva ragione!