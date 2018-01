Musicista curiosa e vivace, capace di creare esperienze sonore inusuali e inaspettate, Floraleda Sacchi è l’arpista protagonista del concerto, da lei stessa ideato, #Darklight martedì 16 gennaio fra i più interessanti appuntamenti che segnano l’inizio anno dell’Accademia Filarmonica Romana (Sala Casella, via Flaminia 118, ore 20.30).

#Darklight: l'arpa contemporanea di Floraleda Sacchi

Un modo nuovo e diverso di ascoltare e avvicinarsi all’arpa, uno degli strumenti musicali dalla storia più antica, qui in un incontro originale con live electronics, per creare risultati sonori sorprendenti.

Arpista, musicista e compositrice comasca, che si è già esibita nelle più prestigiose sale di tutto il mondo, 16 premi in concorsi internazionali e registrazioni (più di 20) per le principali etichette discografiche, Floraleda non mancherà di stupire il pubblico romano ospite per la prima volta della storica istituzione romana, giunta alla stagione n. 197, che da sempre ama scommettere su nuovi progetti e talenti da vendere.

Il titolo del concerto, #Darklight, prende il nome dal recente album di Floraleda, in cui la musica contemporanea si alterna a celebri colonne sonore e successi dance rielaborati e interpretati con arpa elettrica ed elettronica dalla stessa Floraleda.