Venerdì 8 febbraio alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca "The Dark Side. The Pink Floyd Tribute"



I Dark Side propongono venerdì 8 febbraio al Teatro Tor Bella Monaca un concerto Tributo interamente dedicato ai Pink Floyd, la rock band britannica formatasi nella seconda metà degli anni sessanta che, nel corso di una lunga e travagliata carriera, è riuscita a riscrivere le tendenze musicali della propria epoca e a diventare uno dei gruppi più importanti della storia del rock.

Suoni ed atmosfere quindi, una complessa miscela di immagini e musica, dagli esordi psichedelici fino agli album simbolo della band, per arrivare ai successi degli anni ’80 e ’90. Il tutto condito dalle doti strumentali di questi esperti musicisti, capaci di ricreare la magia e i suoni della grande band inglese.

I Dark Side nascono nel 2006 da un’idea di Augusto Galli, bassista e cantante del gruppo, e Pierangelo Mezzabarba, chitarrista. Ma ben presto si aggiungono gli altri componenti e la band, tra il 2009 e il 2011, trova il suo assetto definitivo con l’ingresso di Dario Pellegrini alle chitarre elettriche e acustiche, Daniele Michelacci alla batteria e Marco Berni alle tastiere. La sfida dei Dark Side è quella di riproporre questa musica eterna, ricostruendone i suoni e le dinamiche, ma con una personalità nuova, che è quella dei Dark Side. Non una semplice replica e riproposizione, impossibile altrimenti, ma una rivisitazione attenta e rispettosa del messaggio originario.



venerdì 8 Febbraio ore 21

Basso/Voce Augusto Galli

Chitarra/Backing Vocals Pierangelo Mezzabarba

Tastiere/Backing Vocals Marco Berni

Batteria/Backing Vocals Daniele Michelacci

Chitarra/Backing Vocals Dario Pellegrini



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it