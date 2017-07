Dark Polo Gang Live a Villa Ada Roma Incontra Il Mondo: Un Evento ORION Live e Arci In collaborazione con SMASH.

Dark Polo Gang a Roma

La Dark Polo Gang è un collettivo trap romano attivo dal 2015 e formato da DarkSide, Tony Effe, Pyrex, Wayne e il produttore Sick Luke (il figlio di Duke Montana, membro del gruppo Black Barz). A Maggio 2015 pubblicano in free download "Full Metal Dark", il loro primo album, con tutti i brani prodotti da Sick Luke .

La celebrità però arriva con "Cavallini" brano che vede il featuring di Sfera Ebbasta (che apre lo stesso pezzo e ne canta il ritonello) contenuto in "Crack Musica", album dei soli Tony e Side uscito a Marzo 2016, il primo di una lunga serie di mixtape per così dire "solisti" dei membri della Gang.

A "Crack Musica" segue infatti "Succo di Zenzero", album di Wayne uscito nel maggio 2016, e "The Dark Album", disco del solo Pyrex uscito il 31 ottobre 2016.

Nei primi mesi del 2017 escono “Spezzacuori” e “Magazine”, record di ascolti su Youtube con più di 10milioni di views. Il 5 maggio approdano per la prima volta su Spotify con il singolo “Caramelle”, ad anticipare il tanto atteso disco TWINS, uscito il 23 giugno 2017 per la loro etichetta indipendente.