Dark Lunacy al Traffic

La storica formazione italiana dei DARK LUNACY torna finalmente con un nuovo show nella Capitale. Dopo alcune date in compagnia dei Fleshgod Apocalypse e un release party previsto a Bologna il 14 gennaio, Mike Lunacy e soci arriveranno al Traffic di Roma sabato 11 Febbraio. La band ha rilasciato nel mese di novembre il nuovo album "The Rain After The Snow", lavoro che ha raccolto un'accoglienza più che positiva sia da pubblico che critica, segnando un ulteriore evoluzione nel sound dei DARK LUNACY. Lo show unirà i classici della discografia insieme ai nuovi brani, con una line-up rinnovata che vede Mike Lunacy al comando, insieme a Jacopo Rossi (basso), Marco Binda (batteria) e Davide Rinaldi (chitarra). Gold, Rubies and Diamonds - Official Video -> https://youtu.be/6knhIpW8p9M www.facebook.com/OfficialDarkLunacy/ www.darklunacy.com Insieme a loro ci saranno i Black Therapy, melodic death metal band di Roma. La formazione ha pubblicato lo scorso 2 dicembre il secondo album "In The Embrace Of Sorrow, I Smile" (Apostasy Records) che verrà presentato proprio l'11 febbraio con uno speciale release show. In The Embrace Of Sorrow, I Smile - Official Video -> https://youtu.be/NY2U_9gC7Vg www.facebook.com/blacktherapyband/ DARK LUNACY + Guests Sabato 11 Febbraio @ Traffic Live, Roma Evento FB -> https://www.facebook.com/events/1697484353875083/ Biglietti > 10 € in cassa APERTURA PORTE ore 21:00 Lykaion: 21:30 - 22:00 Black Therapy: 22:15 - 23:00 Dark Lunacy: dalle 23:30 info@nosunmusic.com info@concertiaroma.com www.baganarock.com