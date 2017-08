Dark Circus al MACRO Testaccio

Non fatevi ingannare dal titolo di questo spettacolo: di nero nel Dark Circus dei francesi STEREOPTIK c’è solo l’inchiostro, un uso della luce che riporta ai primordi del cinema e al teatro delle ombre e un bizzarro universo fiabesco abitato da insoliti circensi uniti da un unico e ironico motto: «Come for the show, stay for the woe (venite per lo spettacolo, restate per il disastro)».

Dopo lo straordinario successo nell’edizione 2016 di Romaeuropa Festival, il duo formato dai musicisti e illustratori Romain Bermond e Jean-Baptiste Maillet ritorna, all’interno di REf Kids, con la sua divertente fiaba, nata in collaborazione con l’autore e illustratore di libri per bambini Pef.

Sua l’idea di questo circo un po’noir e un po’ sfortunato in cui ogni singolo numero si trasforma in catastrofe: trapezisti cadono dall’alto, domatori di animali sono ingoiati da feroci leoni e donne cannone si perdono nello spazio.

La fascinazione del teatro dei burattini, la magia del cinema e dell’animazione, l’illustrazione dal vivo, la musica e un insolito utilizzo di oggetti quotidiani, luci e colori (tutte tecniche artigianali utilizzate rigorosamente in tempo reale) spalancano le porte della fantasia e ci invitano a fuggire felicemente dalla realtà.