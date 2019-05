Il primo Dorayaki shop apre a Roma, l'inaugurazione

Il primo DORAYAKI SHOP in Europa con la pasticceria giapponese certificata dal marchio DORAEMON di Fujiko Fujio dove gustare i dorayaki con il simpatico muso blu del gatto più amato degli anime. La pasticcera Kayoko dopo aver aperto il suo punto vendita a Kobe (polo di pasticceria in Giappone) e Hong Kong, sbarca anche a Roma con la collaborazione di Akira Yoshida, noto uomo d’affari giapponese che collabora con varie aziende di import-export giapponese ed ex calciatore noto alle cronache sportive.

Come la generazione anni ‘80 sa bene i Dorayaki sono i dolci preferiti del gatto spaziale Doraemon e sono dei pancake giapponesi con un ripieno di fagioli rossi dolci AZUKI.

Più che una pasticceria, DORAYAKI può essere definito come un bar dove la proposta si suddivisa in un'offerta per il pranzo con i DORAYAKI SANDWICH, dei pancake salati secondo la tradizionale ricetta di Kayoko e tanti altri stuzzichini giapponesi. Dopo pranzo il locale diventa SALA DA TÈ' GIAPPONESE dove gustare tanti dolci giapponesi sorseggiando pregiate qualità di tè giapponese selezionati accuratamente e il Matcha Latte.

Dal tardo pomeriggio DORAYAKI apre le sue porte con l’Happy Hour Giapponese, un momento per rilassarsi assaporando birre artigianali, cocktail con sake e tanti side dish giapponesi.

Si tratta di un format molto veloce che include il take away.

Opening 11 maggio dalle 12 fino alle 20.

Aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 12 alle ore 20.

DORAYAKI | Via del Porto Fluviale 3/E, zona Ostiense