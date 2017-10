dar Ciriola sbarca a Stazione Tiburtina

Dar Ciriola, lo street food capitolino è arrivato alla Stazione Tiburtina. Giovedì 12 ottobre dar Ciriola, storica paninoteca del Pigneto che ha riportato in auge il pane della tradizione romana ossia la ciriola, inaugura un nuovo punto vendita presso la Piazza Ipogea.

Dalle ore 18.00 dar Ciriola brinderà con chi vorrà festeggiare insieme questa nuova apertura e per l’occasione a tutti coloro che passeranno verrà offerta una degustazione di vino.



Al centro del piazzale, accanto all’Urban Garden, l’Ape car Ciriola bianca e bordeaux, dallo stile vintage, è pronta a dispensare tutti i giorni ciriole calde e fragranti dai nomi in romanesco er Dopato, er Ciaone, er Ciociaro, er Magnifico (per citarne qualcuno). Le ciriole sono farcite esclusivamente con prodotti provenienti da aziende laziali di alta qualità: insaccati, porchetta, formaggi stagionati e freschi e verdure di stagione a km0.



Il menu varia spesso proprio per garantire sempre la freschezza dei prodotti anche in base alle stagioni.Per questa nuova avventura il suo nuovo slogan è “cor Ciriola er viaggio te vola”.



Inoltre, per rendere più saporito lo spostamento di viaggiatori, pendolari e abitué dei mezzi pubblici dar Ciriola ha pensato anche ad un “kit da viaggio” che prevede una porzione di porchetta da asporto, posate, tovagliolini e una ciriola… un’idea comoda e originale per far viaggiare la romanità!



Una produzione artigianale molto attenta alla qualità, alla regionalità dei prodotti e alla loro freschezza perché, anche su tre ruote, la tipicità romana resta sempre il marchio di fabbrica di dar Ciriola!



Ape Ciriola

Inaugurazione Giovedì 12 Ottobre dalle 18.00 alle 21.00

Piazza Ipogea - Stazione Tiburtina

Degustazione di vino

----------------------------------------

Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30