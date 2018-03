La Scienza Coatta torna dar Ciriola con lo spettacolo "Pe Dilla Tutta live show"

Domenica 25 Marzo alle ore 20.00 dar Ciriola, in collaborazione con Le Civico, ospiterà per la seconda volta La Scienza Coatta con "Pe dilla tutta live show". Lo spettacolo è una raccolta de aneddoti comici, biografie de scienziati coatti e racconti in romanesco accompagnati da immagini ironiche e dissacranti, il tutto interpretato grazie all'aiuto, alla voce dell'attore Emiliano Valente e di Roberta Miracapillo.



Prima e dopo l'evento si beve, si mangia, ci si diverte e si chiacchiera a buffo!

------------------------------------------------------------------------------------------

LA SCIENZA COATTA

La Scienza Coatta è un progetto di divulgazione scientifica e umorismo in romanesco dell’APS Tavola Rotonda.

L’idea è semplice: il vero motore della Scienza, quello che spigne gli scienziati a sfrugugnà le cellule, a sfrantumà la materia e a spizzà in tutti gli angoli dello spazio-tempo è uno solo, la coattanza.

Fleming ha scoperto 'a penicillina perché aveva studiato, ma anche perché era annato 'n vacanza e aveva lasciato er labboratorio zozzo. Newton, pe capì come funzionava 'a vista, se 'nfilò 'n ago nell'occhio senza dì né a né ba. I protoni che se movono dentro 'n acceleratore de particelle diventano maghine che piottano e se sfragnano. 'A teoria da'a probbabbilità è er sistema più gajardo p’ piazzà er picchetto.



La nostra sfida è mostrare che la scienza - e gli scienziati - non sono quel mondo ovattato, serioso, accademico e impenetrabile che molti credono. Lo facciamo provando a raccontare oltre i concetti scientifici, anche le vicende umane e gli aneddoti più curiosi, forte e chiaro, senza filtri. I ricercatori imprecano, ridono, urlano di gioia. Il lato verace, genuino e coatto della ricerca non lo portiamo noi nella scienza, c'è già.