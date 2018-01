dar Ciriola al Pigneto festeggia 5 anni

Domenica 28 Gennaio 2018, dalle ore 19.00 fino a tarda notte, dar Ciriola al Pigneto festeggia il suo 5° compleanno e, per l'occasione, organizza una festa con musica live e djset presso la sua sede storica [via Pausania, 2/A].



Per festeggiare, i padroni di casa hanno deciso di fare un regalo a tutti i loro ospiti che, scegliendo una ciriola da menu, avranno in omaggio una birra artigianale e in regalo il bicchiere brandizzato "dar Ciriola" in edizione limitata! Le ciriole [Er Dopato, Er Burino, Er Trella, Er Fiodena, Er Mandrake, per citarne alcune] saranno le grandi protagoniste della serata da poter assaporare in tutti i loro gusti!



“Siamo molto felici di festeggiare il 5° compleanno dar Ciriola. Siamo la prima e unica cirioleria di Roma e la cosa ci inorgoglisce non poco!” - raccontano i proprietari - “Per noi è una grande soddisfazione veder crescere questo progetto nato dalla nostra passione per Roma e per le sue tradizioni... perché il nostro è ancora oggi un prodotto unico sul territorio! Da 5 anni ogni giorno ci impegnamo con costanza per crescere, far stare bene i nostri clienti, far riscoprire ai meno giovani e ai più giovani la ciriola, il pane della nostra tradizione... Tutto questo si realizza con l'impegno e la creatività di un gruppo di persone che ci accompagnano in questo viaggio ormai da anni: il nostro staff, ragazzi cortesi e attenti, e l'agenzia di comunicazione Le Civico con cui creiamo costantemente nuovi progetti e raccontiamo ogni giorno la nostra storia e i nostri prodotti... perché dar Ciriola #SoloRobbaBona”



Credit foto: Foodlifecoach

Info e prenotazioni tavoli

Dar Ciriola

Via Pausania, 2 [Pigneto]

06 2170 2636

www.darciriola.it