dar Ciriola al Pigneto compie 4 anni

Domenica 29 Gennaio 2017, dalle ore 19 fino a tarda notte, dar Ciriola al Pigneto festeggia il suo 4 compleanno e, per l'occasione, ha organizzato una festa con musica live presso la sua sede storica [via Pausania, 2/A]. Per festeggiare, i padroni di casa offriranno birra a tutti i loro ospiti e non mancheranno le ciriole da poter assaporare in tutti i loro gusti. Siete tutti invitati per una domenica di festa tra amici e ciriole! Domenica 29 Gennaio dalle 19.00 dar Ciriola Via Pausania, 2/A (Pigneto) www.darciriola.it