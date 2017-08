“Danze africane dei Kambala” a La Città in tasca. Clovis NzouakeuNasce in un piccolo villaggio del sud del Camerun, da una famiglia di musicisti e cantanti griot. Suona la kora, il bafalon e il doumdunba. Dopo un’intensa carriera in Africa, emigra in Europa. Il suo percorso artistico vanta la partecipazione a diversi festival e importanti collaborazioni con diversi artisti africani in Italia e all’estero.

Attualmente vive a Roma esibendosi in vari locali e manifestazioni. Con la musica e la danza, intende far conoscere la cultura africana attraverso le sue numerose espressioni e mette in risalto i suoni, il linguaggio del corpo, i colori, i costumi, attraverso musiche e danze tradizionali che trascinano il pubblico verso una magia e una emozione irripetibile.