DANZAVISIONI

CINEDANS DANCE AND CAMERA WORKSHOP

condotto dal regista Camiel Zwart

in collaborazione con DARS Danza Arte Roma Studio

5 novembre >> 1 dicembre 2019



DANZAVISIONI, nato da un’idea di Fiorenza d’Alessandro, con la partecipazione del Festival CINEDANS, è un progetto innovativo di formazione per la produzione di videodanza, in collaborazione con DARS – Danza Arte Roma Studio. L'iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.



Avrà luogo a Roma nei Municipi VI, prevalentemente, e nel Municipio I, in gemellaggio con il Festival Cinedans di Amsterdam. Il progetto si articola in workshop, performance di danza, produzione di audiovisivi e installazioni ambientali temporanee che mettono in evidenza le relazioni tra i luoghi, i nuovi linguaggi espressivi ed il pubblico, contribuendo a fare della Capitale un importante centro vitale della cultura contemporanea.



Dal 5 al 15 novembre saranno introdotti i concetti di base per la sperimentazione della videodanza presso la sede dell’Associazione DARS, Centro Danza di Colle Prenestino, per poi spostarsi nell’Antica Fornace del Canova, sede dell’omonima associazione promotrice, con proiezioni finali dei video realizzati dagli studenti dei workshop al Canova22, MACRO e Teatro Tor Bella Monaca, e che saranno proposti al CINEDANS DANCE ON SCREEN Festival di Amsterdam.



“Il progetto DANZAVISIONI parte dall’esplorazione di archeologie periferiche poco note, come la sorgente dell’Acquedotto dell’Acqua Vergine (Colle Prenestino) per riportarle a nuova vita in maniera originale e dinamica, seguendo il percorso dell’acqua, fino al cuore della città. Il tema dell’acqua, tema nevralgico della contemporaneità, è il cuore del progetto insieme al tema del corpo, entrambi testimoni ed interpreti del tempo che si intrecciano in relazioni di necessità e desiderio. Gli scavi archeologici, iniziati nel 2003, nella zona della sorgente dell’Acquedotto, hanno rivelato, tra l’altro, alcune tombe etrusche ricche di bassorilievi a cui si ispirò Antonio Canova per alcune sue opere.

Questo collegamento ha stimolato il progetto in quanto l’Associazione gestisce l’Antica Fornace in cui il Maestro ha dato vita ai suoi capolavori. Nessun artista come Antonio Canova ha saputo interpretare il movimento del corpo nel gesto sublime dell’arte della danza, coi suoi ideali di armonia e proporzione, di equilibrio tra le parti del corpo e gli effetti luminosi, nella dialettica di luci e ombre.

Le sue danzatrici, leggere ed eleganti, sembrano liberarsi della materia per diventare emozioni di un istante, fluide come l’acqua. DANZAVISIONI rivela questo processo, ma in una prospettiva rovesciata, ridando vita ai gesti fissati nel marmo, trasformandoli nei corpi vibranti, in carne ed ossa dei danzatori. La bellezza è dinamica e mutevole; la danza ha l’ambizione di rappresentarla nel suo manifestarsi e prendere corpo, nella libertà del movimento. Esplorando il vasto territorio dell’arte contemporanea con la consapevolezza di una conoscenza inclusiva, attenta e sensibile, sembra possibile una nuova inquadratura per catturare l’immagine del movimento leggendo l’opera di Canova e facendo attenzione all’energia creativa verso la ricerca compositiva dell’opera in divenire, mettendo in luce un aspetto raramente sottolineato dell’originalità e dell’evidente attualità della ricerca canoviana.

La metafora del corpo come luogo invita ad una riflessione sulla città che si trasforma, sul modo di abitarla, di viverla. E col mutare della città muta anche il corpo. Il corpo che non è un vuoto, un puro contenitore, ma è un “luogo” capace di esprimere l’identità, realtà e metafora della nostra vita e sopravvivenza.” (Laura Fusco)



CALENDARIO DEI WORKSHOP

Il workshop è diviso in tre fasi e si può partecipare a tutte o alle singole fasi. Il workshop è gratuito.



Artisti in sperimentazione

5 - 9 novembre - DARS Danza Arte Roma Studio

ore 12-15: Maria Concetta Borgese, Gustavo Oliveira, Sonja Maria Schwaiger, Xihan Zhang, Fabrizio Santi, Ivan Macera.

Utilizzo della tecnologia

11 - 15 novembre - DARS Danza Arte Roma Studio ore 12-15

Cinedans Dance and Camera Workshop

19 - 23 novembre - DARS Danza Arte Roma Studio e la Fornace del Canova ore 10-16



CALENDARIO DELLE PERFORMANCE

Presso la Fornace del CANOVA

8 e 9 novembre - Giacomo Calabrese e Roberto Bellatalla ore 19 e 20

12 novembre – Francesca La Cava e Salvatore Insana (video artista) ore 19 e 20

19 novembre - Maria Concetta Borgese replica unica ore 20

20 novembre - Gustavo Oliveira e Sonia Maria Schwaiger replica unica ore 20

22 e 23 novembre - La Luna Dance Theatre ore 19 e 20

24 novembre – La Luna Dance Theatre Evento Speciale per la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne presso il Museo Arte Contemporanea Macro Asilo ore 16

26 e 27 novembre - Asmed con la partecipazione di Luca Massidda ore 19 e 20

28 novembre - Paola Sorressa e Lucien Bruchon replica unica ore 20

29 novembre Alessandra Cristiani e Ivan Macera (musicista) replica unica ore 20



CALENDARIO DELLE PROIEZIONI



24 novembre - ore 10 – 20 Rassegna di video di danza dal CINEDANS DANCE on SCREEN Festival di Amsterdam nella Sala Cinema

Ore 16,45 Proiezione dei video di danza realizzati nel CINEDANS DANCE on SCREEN WORKSHOP 1 dicembre - proiezioni dei video prodotti con Cinedans Dance and Camera Workshop di Amsterdam presso il Teatro Tor Bella Monaca ore 17 e ore 21 con performance dal vivo coreografie Veronica Buonarrivo e Fabio Garau



