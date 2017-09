Danza in don a a Tor Bella Monaca

Il 30 settembre e l'1 ottobre la grande danza è di nuovo di casa al Teatro Tor Bella Monaca con la Compagnia Atacama, il Gruppo e-motion e la Compagnia Francesca Selva, per una rassegna dedicata alla figura femminile "DANZA IN DONNA". Assoli di danza che raccontano la donna sotto diverse sfaccettature di una figura estremamente complessa.



sabato 30 settembre ore 21



STUDIO SUL CONCETTO DI MURO

interpretazione e coreografia Francesca La Cava

video mapping Salvatore Insana

Gruppo E-Motion

Il muro quello dove ci si appoggia per piangere, per cercare le crepe da riparare o da allargare, semplicemente per superarlo, per curiosare, per capire da che lato stare.



OPPIO

interprete Silvia Bastianelli

coreografie Francesca Selva

Compagnia Francesca Selva / Con.Cor.D.A

Il papavero è il fiore dedicato alla dea Demetra: solo bevendone il suo succo, la dea trovava consolazione alla straziante perdita della figlia. Come lei anche la protagonista di Oppio è invasa dallo stesso insopportabile dolore. Cerca una via d’uscita, ma la fuga è impossibile.



domenica 1 ottobre ore 18



IO, LEI, ME

coreografia e regia Patrizia Cavola e Ivan Truol

con Valeria Baresi

voce registrata Patrizia Hartman

Compagnia Atacama

Lo sguardo mette a fuoco…dentro una donna. Galleggiare tra sentimenti contrastanti. Le infinite e innumerevoli sfaccettature dell’animo umano, che può passare dalla gioia al dolore, dalla paura allo stupore, dal piacere alla vergogna in un frangente di secondo. Svelarne le contraddizioni.



La programmazione estiva del Teatro rientra nell’ambito dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Link:

http://www.teatrotorbellamonaca.it