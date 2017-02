Dante per tutti - Purgatorio V - I morti di morte violenta

DANTE PER TUTTI Lectura Dantis per Roma Purgatorio V giovedì 23 febbraio 2017, h. 19:30 Associazione Culturale Febo Vicolo delle Vacche 26A 00186 Roma (Zona P.zza Navona) CON IL PATROCINIO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI "Dante per tutti" è l'appuntamento dantesco della Capitale giunto alla sua terza stagione: ogni giovedì alle ore 19:30 l'Associazione Culturale Febo (Vicolo delle Vacche 26A, zona p.zza Navona) ospita la lettura ed il commento di un Canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. In un linguaggio semplice e Canto dopo Canto viaggiamo alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura accompagnando Dante dalla selva oscura fino all'estrema visione di Dio. Prossimo incontro: giovedì 23 febbraio, ore 19:30 - Purgatorio V - I morti di morte violenta "ricorditi di me, che son la Pia…" Nell'antipurgatorio Dante incontra la schiera di anime dei morti di morte violenta: coloro i quali morirono nel fiore della gioventù e non ebbero che l'ultimo istante della propria vita per potersi pentire dei propri peccati e riconciliarsi con Dio. Un canto intenso e drammatico che si conclude con le poetiche e musicali parole di Pia dei Tolomei. Dante per tutti Nata nel gennaio 2015, "Dante per tutti" è l'unica iniziativa dantesca settimanale e serale del centro di Roma: ogni giovedì sera, dalle ore 19:30, l'Associazione Culturale Febo (Vicolo delle Vacche 26 A, zona P.zza Navona) ospita la lettura e commento della Divina Commedia: un viaggio che ci porta a riscoprire il capolavoro della nostra letteratura, Canto dopo Canto e dall'Inferno fino al Paradiso. Grazie all'atmosfera accogliente e all'approccio chiaro e discorsivo, gli incontri danteschi sono riusciti a coinvolgere un ampio pubblico alla fruizione del capolavoro dantesco, diventando così un punto di riferimento nel panorama culturale della Capitale e suscitando anche l'interesse di radio, televisione e giornali. Gli incontri sono anche visibili in diretta-streaming sul canale Periscope "Dante per tutti": https://www.periscope.tv/lectura_dantis "Dante per tutti" è lieta di aver ottenuto il Patrocinio della Società Dante Alighieri e dimostrazioni di stima e di condivisione di intenti da parte del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, Beppe Severgnini, Erri de Luca, Luca Serianni e Vittorio Sermonti. La durata dell'evento è di circa un'ora: ad una breve introduzione segue l'esegesi terzina per terzina. L'appuntamento termina con la declamazione per intero del Canto. Per una maggiore comprensione, prima della lettura verranno distribuite ai partecipanti copie del Canto in esame. La partecipazione è gratuita. Di seguito gli incontri previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017: Marzo 2017: giovedì 2, h. 19:30: Purgatorio VI - L'Italia giovedì 9, h. 19:30: Purgatorio XI - Gli artisti e la superbia giovedì 16, h. 19:30: Purgatorio XIII - L'invidia giovedì 23, h. 19:30: Purgatorio XIX - L'avarizia giovedì 30, h. 19:30: Purgatorio XXI - Stazio, Virgilio e l'Eneide Aprile 2017: giovedì 6, h: 19:30: Purgatorio XXIII - I golosi giovedì 13, h. 19:30: Purgatorio XXVI - La lussuria giovedì 20, h. 19:30: Purgatorio XXVII - Il Paradiso Terrestre giovedì 27, h. 19:30: Purgatorio XXX - Beatrice Maggio 2017: giovedì 4, h. 19:30: Paradiso I - La gloria di colui che tutto move giovedì 11, h. 19:30: Paradiso III - Il cielo della Luna giovedì 18, h. 19:30: Paradiso VII - Il mistero della Resurrezione giovedì 25, h. 19:30: Paradiso XI - San Francesco Info: Dante per tutti Lectura Dantis per Roma Lettura ed esegesi della Divina Commedia di Dante Alighieri CON IL PATROCINIO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - Associazione Culturale Febo Vicolo delle Vacche 26A 00186 Roma (Zona P.zza Navona) A cura di: Luca Maria Spagnuolo e Eugenio de Rosa Regia: Salvatore Logica Direzione artistica e comunicazione: Maurizia Reali, Cristina Paci Intervista ANSA (18 settembre 2016): http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/lazio/2016/09/18/dante-e-la-divina-commedia-nei-vicoli_9ce2499c-0fc8-4fdd-a670-c3e3ae090dd0.html Intervista a "Il Caffè di Rai Uno", Rai Uno (4 luglio 2016): http://securerai-a.akamaihd.net/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0b168f36-777d-4787-a309-fc783b17bd33.html#p= Intervista a "Fahrenheit", Rai Radio Tre: http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-d179fefe-53f7-4789-b07d-9179ee5b99e5.html Intervista alla "Società Dante Alighieri": http://ladante.it/eventi/celebrazione-anniversari/dante-alighieri/968-dante-viene-da-lontano.html Segnalazione su "La Nazione" (14 settembre 2016): http://www.lanazione.it/firenze/cultura/museo-casa-dante-1.2509015 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/acfebo26/ Evento: https://www.facebook.com/events/1816418425273059 Periscope: https://www.periscope.tv/lectura_dantis twitter: https://twitter.com/lectura_dantis Info & prenotazioni: 0664760614 - 329 8853885