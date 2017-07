Dante per tutti - Purgatorio Canto XXX: Beatrice

Dante per tutti



Donna m’apparve!



Purgatorio Canto XXX - Beatrice





Letture d’Estate ospita, presso i Giardini di Castel Sant’Angelo e alle h. 21.00, l’evento dantesco della Capitale “Dante per tutti” con il primo di tre appuntamenti dedicati alla figura della donna nella Divina Commedia di Dante Alighieri. In tre incontri saranno celebrate le due donne di Dante, coloro che condussero il Poeta verso Dio: Beatrice e la Vergine Maria.



Giovedì 10 agosto alle h. 21.00 presso i Giardini di Castel Sant’Angelo sarà letto e commentato il Canto XXX del Purgatorio: L’incontro con Beatrice:

Dante nel giardino dell’Eden incontra dopo dieci anni Beatrice, la donna della sua mente, colei che tanto amò da giovane a Firenze e che da questo momento in poi guiderà il Poeta verso i cieli del Paradiso.



La durata di ogni incontro è di circa un’ora. Ad una breve introduzione al Canto seguirà il commento verso per verso. L’appuntamento termina con la declamazione per intero del Canto.

Per una maggiore comprensione, prima della lettura verranno distribuite ai partecipanti copie del Canto in esame.



Incontri successivi:



Giovedì 17 agosto h. 21.00 lettura e commento di Paradiso Canto XXX: Il Cielo dell’Empireo

Giovedì 24 agosto h. 21.00 lettura e commento di Paradiso Canto XXXIII: L’invocazione alla Vergine Maria e la visione di Dio. L’ultimo canto della Divina Commedia



Dante per tutti è l’iniziativa dantesca della Capitale nata nel 2015 e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri e curata da Luca Maria Spagnuolo.

Grazie ad un linguaggio semplice e discorsivo, l’iniziativa “Dante per tutti” è riuscita a coinvolgere un ampio pubblico alla fruizione del capolavoro dantesco diventando così un punto di riferimento nel panorama culturale romano e ottenendo dimostrazioni di stima e di condivisione di intenti da parte del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, Beppe Severgnini, Erri de Luca, Luca Serianni e Vittorio Sermonti.



L’incontro è a cura di Margherita Schirmacher. Letture d’Estate Lungo il Fiume e tra gli Alberi contribuisce da sempre a finanziare i progetti dell’Associazione Peter Pan Onlus. La raccolta fondi sarà attiva per tutta la durata della manifestazione e al termine di ogni incontro il pubblico, se vorrà, potrà donare per l’Associazione Peter Pan Onlus. L’incontro si terrà anche in caso di pioggia.