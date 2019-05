Dante per tutti: Paradiso XXX - L’Empireo

“Dante per tutti” è l’iniziativa dantesca ideata nel 2015 da Luca Maria Spagnuolo e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri che ha portato la Divina Commedia di Dante nel centro di Roma.



La quinta stagione di “Dante per tutti” sarà nuovamente ospitata dalla Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone (Via dei Banchi Vecchi 12, Roma) e prevede un ciclo di appuntamenti di lettura con commento della Divina Commedia di Dante.



In un linguaggio avvincente e Canto dopo Canto viaggeremo alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura, accompagnando Dante dalla selva oscura fino all’estrema visione di Dio.



L’ingresso è gratuito.

La durata di ogni appuntamento è di un’ora circa.

Per facilitarne la fruizione, i Canti in esame saranno proiettati su di uno schermo.



La nuova stagione prevederà anche degli appuntamenti speciali dedicati alle leggende medievali: storie di Santi e di miracoli, storie di diavoli e di streghe, superstizioni e credenze... tutto il mondo della devozione popolare del Medioevo raccontato con i testi originali del tempo e con la proiezione di opere d’arte.



Prossimo incontro:

giovedì 30 maggio, ore 19:30 - Paradiso XXX - La sublime visione del cielo di Dio.



Info:



DANTE PER TUTTI

e le leggende medievali

Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12

00186 - Roma

A cura di: Luca Maria Spagnuolo

E-Mail: dantextutti@gmail.com

Tel. +39.329.601.65.67

Facebook: https://www.facebook.com/dantepertutti/

Instagram: https://www.instagram.com/dantepertutti/

Twitter: https://twitter.com/dantepertutti

Telegram: https://t.me/dantepertutti



Evento: https://www.facebook.com/events/595231790989102/