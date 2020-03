Dante per tutti e le leggende medievali: Purgatorio V

"E il demonio disse: Un giorno io con tutti i miei compagni che sono in queste parti ci raccogliemmo insieme e andammo molto forti alla morte del mendico Francesco per disputare con lui e prendere l'anima sua.”



“Dante per tutti e le leggende medievali” è l’iniziativa dantesca ideata da Luca Maria Spagnuolo e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri che porta la Divina Commedia e il Medioevo nel centro di Roma.

Un format originale che intende accompagnare la scoperta di Dante e della Commedia con il composito universo della devozione popolare e delle credenze medievali.



Giovedì 5 marzo h. 19.30 Purgatorio Canto V - I morti di morte violenta

Angeli e demoni sul letto di morte di san Francesco

L’incontro con coloro i quali morirono di morte violenta e non ebbero che l’ultimo istante della propria vita per pentirsi dei propri peccati. L’appuntamento sarà preceduto dalla lettura della leggenda in cui San Francesco morente viene visitato da un demonio nel vano tentativo di strappargli l’anima.



I quattro incontri di marzo e aprile saranno interamente dedicati alla figura di San Francesco un mercante, un laico che è riuscito ad esprimere meglio di chiunque altro le istanze religiose del “popolo” comunale italiano. “Francesco un uomo del medioevo” appunto, e i successivi appuntamenti del 19 marzo “Purgatorio VI” e del 2 aprile “Purgatorio XXX” vogliono appunto dimostrarlo, come in un ideale percorso propedeutico all’evento del 16 aprile Paradiso Canto XI - San Francesco d’Assisi - San Francesco e le stigmate: il grande racconto della mirabile vita di san Francesco d’Assisi e del suo amore per Madonna Povertà.



In un linguaggio avvincente, Canto dopo Canto, Luca Maria Spagnuolo accompagna lo spettatore alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura, in un cammino ideale al fianco di Dante, dalla Selva oscura fino all’estrema Visione di Dio.

Le esegesi dei Canti danteschi sono precedute dalla lettura di leggende e brani poetici medievali tratti dai preziosi manoscritti conservati presso le nostre biblioteche pubbliche.



L’ingresso è gratuito, la durata di ogni appuntamento è di un’ora circa e, per facilitarne la fruizione, i Canti saranno proiettati su di uno schermo.



DANTE PER TUTTI

e le leggende medievali



Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12 - 00186 - Roma



A cura di: Luca Maria Spagnuolo

Tel. +39.329.601.65.67