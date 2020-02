Dante per tutti e le leggende medievali: Purgatorio III, Manfredi di Svevia

“Dante per tutti e le leggende medievali” è l’iniziativa dantesca ideata da Luca Maria Spagnuolo e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri che porta la Divina Commedia e il Medioevo nel centro di Roma.



Giovedì 20 febbraio h. 19:30: Purgatorio III - Manfredi di Svevia - La leggenda del bambino consacrato al diavolo.



Lo straordinario incontro con Manfredi di Svevia: il sovrano scomunicato dagli uomini ma salvato da Dio. Il Canto sarà introdotto dalla Leggenda del bambino consacrato al diavolo narrato da un Cantare della fine del Medioevo.



Dopo circa 500 anni tornano ad essere letti i versi di un Cantare italiano della fine del XV secolo. Il brano che verrà letto durante l’incontro proviene, infatti, da un Cantare italiano - “La historia di san Basilio” - conservato in un incunabolo della fine XV secolo della Biblioteca Casanatense di Roma e mai più ristampato.



La sesta stagione di “Dante per tutti” anche per il 2020 ospitata nella Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone prevede un ciclo di appuntamenti di lettura con commento della Divina Commedia a ingresso gratuito.



In un linguaggio avvincente, Canto dopo Canto, Luca Maria Spagnuolo accompagna lo spettatore alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura, in un cammino ideale al fianco di Dante, dalla Selva oscura fino all’estrema Visione di Dio.



L’ingresso è gratuito, la durata di ogni appuntamento è di un’ora circa e, per facilitarne la fruizione, i Canti saranno proiettati su di uno schermo.



DANTE PER TUTTI

e le leggende medievali



Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12 - 00186 - Roma



A cura di: Luca Maria Spagnuolo

Tel. +39.329.601.65.67