Dante per tutti - Inferno XXXIV - Satana

Inferno XXXIV - Satana



giovedì 25 gennaio 2018, h. 19:30





Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12

00186 - Roma



“Dante per tutti” è l’appuntamento dantesco della Capitale giunto alla sua quarta stagione: i giovedì di ogni settimana alle ore 19:30 la Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone (Via dei Banchi Vecchi 12, Roma) ospita la lettura ed il commento di un Canto della Divina Commedia di Dante Alighieri.



In un linguaggio semplice e Canto dopo Canto viaggiamo alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura accompagnando Dante dalla selva oscura fino all’estrema visione di Dio.



Prossimo incontro:



giovedì 25 gennaio, ore 19:30 - Inferno XXXIV - Satana

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”



L’ultimo canto dell’Inferno, l’incontro col Principe del Male e il viaggio attraverso il centro della terra verso l’emisfero antartico, a riveder le stelle ai piedi della montagna del Purgatorio.



Dante per tutti



“Dante per tutti” è l’iniziativa dantesca ideata nel 2015 da Luca Maria Spagnuolo e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri che ha portato ogni settimana la Divina Commedia di Dante nel centro di Roma.



Grazie al linguaggio appassionato e all’approccio chiaro e discorsivo, gli incontri danteschi sono riusciti nelle passate edizioni a coinvolgere un ampio pubblico alla fruizione del capolavoro dantesco, diventando così un punto di riferimento nel panorama culturale della Capitale e suscitando anche l’interesse di radio, televisione e giornali.



Come negli anni precedenti, anche in questa quarta stagione la formula resta immutata: il giovedì sera di ogni settimana, alle h. 19.30, verrà letto e commentato un Canto della Divina Commedia di Dante, dall’Inferno fino al Paradiso.

In un linguaggio avvincente e Canto dopo Canto viaggeremo alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura, accompagnando Dante dalla selva oscura fino all’estrema visione di Dio.



Quest’anno “Dante per tutti” torna in una nuova location e con una novità. L’iniziativa sarà infatti ospitata presso la Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone (Via dei Banchi Vecchi 12, Roma) e prevederà, insieme alle letture dantesche, anche la recitazione del teatro sacro popolare del Medioevo.

Di seguito il calendario degli incontri previsti per i mesi di gennaio / febbraio 2018:



Gennaio 2018:

giovedì 18 gennaio h. 19:30: Inferno Canto XXXIII - Il Conte Ugolino



giovedì 18 gennaio h. 19:30: Inferno Canto XXXIII - Il Conte Ugolino

giovedì 25 gennaio h. 19:30: Inferno Canto XXXIV - Satana



Febbraio 2018:

Presso la Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone (Via dei Banchi Vecchi 12, Roma)



giovedì 8 febbraio h. 19:30: Purgatorio Canto I - La libertà

giovedì 15 febbraio h. 19:30: Purgatorio Canto II - La musica

giovedì 22 febbraio h. 19:30: Purgatorio Canto III - Gli scomunicati



Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12

00186 - Roma



A cura di: Luca Maria Spagnuolo



