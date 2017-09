Danno e Ginko: il dj set di Villa Ada è doppio

Gli ultimi colpi di coda estivi non fermano la voglia di musica di Villa Ada Roma Incontra il Mondo - Villaggi Possibili, cento per cento a firma Arci Roma, che prolunga il fitto cartellone di appuntamenti fino al 17 settembre. Ben due i palchi che vedranno susseguirsi artisti di calibro internazionale sin dal tramonto, con concerti gratuiti, per proseguire, come da tradizione, fino a tarda notte.

L’8 settembre appuntamento con D’Ada Live al tramonto con due dancefloor d’eccezione: la prima con il ritorno di Welcome 2 the jungle dove Danno del Colle der Fomento, Dj Ceffo e Cannasuono, che ospiteranno Dj Craim & Kaos, vi faranno ballare e cantare a suon di rap, scratch, funk e soul. La seconda con GINKO outta VILLA ADA CREW!Pre and after show a cura di MARIO DREAD outta Cool Runnings.