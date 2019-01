Danielle Di Majo Quartet in concerto al Charity Café

Il Quartetto della sassofonista romana Danielle Di Majo propone un repertorio di composizioni originali, dalle sonorità moderne e accattivanti ma allo stesso tempo grande rispetto per la tradizione Jazzistica. Il progetto nasce col preciso intento di suonare musiche originali che possano esprimere la sensibilità musicale di ciascun componente, concedendo uno spazio importante alla composizione e all’arrangiamento di ciascun brano.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Danielle Di Majo: sax alto & soprano

Andrea Beneventano: piano

Stefano Cesare: contrabbasso

Gianni Di Rienzo: batteria