Daniele Silvestri live al Palazzo dello Sport

Daniele Silvestri torna dal vivo e lo fa con un primo tour nei palasport di tutta Italia. Prima tappa al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi, per poi fermarsi a Roma.

Il cantautore arriverà al Palazzo dello Sport della "sua" Roma i prossimi 25 e il 26 ottobre.

Il Tour di Daniele Silvestri

"Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri..e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione".

Queste le parole di Daniele Silvestri, condivise attraverso i social, per annunciare il suo primo tour nei palazzetti d'Italia.Un tour per musica da ''grandi spazi'' che porterà il nuovo album 'La terra sotto i piedi' in giro per l'Italia e celebrerà i suoi venticinque anni di carriera!

Le tappe del tour di Daniele Silvestri

19 ottobre 2019 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Palamaggetti

25 ottobre 2019 - ROMA - Palazzo dello Sport - Piazzale dello Sport

26 ottobre 2019 - ROMA - Palazzo dello Sport - Piazzale dello Sport

8 novembre 2019 - PADOVA - Kioene Arena - Via San Marco 25

9 novembre 2019 - RIMINI - RDS Stadium - Piazzale Pasolini 1/C

15 novembre 2019 - BARI - Palaflorio - Via Giuseppe Prezzolini

16 novembre 2019 - NAPOLI - PalaPartenope - Via Barbagallo 115

22 novembre 2019 - ASSAGO (MI) - Mediolanum Forum - Via G. di Vittorio 6

23 novembre 2019 - TORINO - Pala Alpitour - Corso Sebastopoli 123

Per maggiori informazioni: https://www.danielesilvestri.it/concerti-roma/