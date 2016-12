Daniele Silvestri senza voce: concerto rinviato. Tutte le info sui biglietti

Daniele Silvestri concerto rinviato, info biglietti - Rinviato il concerto di Daniele Silvestri in programma il 28 dicembre all'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore romano ha dato appuntamento ai propri fan per il prossimo 9 gennaio sempre in Sala Santa Cecilia.

“C'ho provato, fino a un minuto prima di salire sul palcoscenico, a far tornare questa voce che già ieri sera, durante gli ultimi brani, aveva dato segni di cedimento. Nel pomeriggio di oggi la situazione sembrava in netto miglioramento, ma purtroppo ad un'ora dall'inizio un nuovo pesante calo ha portato i medici ad impedirmi con le "cattive" di fare questo concerto e ad impormi almeno 48 ore di assoluto silenzio. Non mi era mai successo in più di vent'anni di live e non potete capire lo sconforto di questo momento. Ma mettiamola così: La mia casa, la vostra casa, rimane aperta ancora per un po', ovvero fino al 9 gennaio, giorno in cui recupereremo questo concerto. Spero con tutto il cuore che ci possiate essere di nuovo tutti, faremo in modo di ripagare l'enorme calore che ho sentito anche questa sera. Grazie di cuore, a prestissimo!" - il post di Daniele Silvestri per i fan sulla propria pagina Facebook.



Il biglietti del 28 dicembre, anno sapere dall'Auditorium Parco della Musica, resteranno validi per la nuova data. Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti fino al 2 gennaio 2017 presso il punto vendita di acquisto.

Coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, dovranno chiedere il rimborso scrivendo a ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 2 gennaio 2017.