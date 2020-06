Daniele Silvestri, tripla tappa all'Auditorium Parco della Musica

Dopo aver annunciato i concerti di Auditorium Reloaded, con Max Gazzè e Diodato tra i protagonisti, arriva l'annuncio ufficiale che anche Daniele Silvestri sarà protagonista in Cavea.

"Ebbene sì. Si suona - ha postato Silvestri su Facebook - Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, in questa strana estate...si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo.. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora".

Il cantante farà tripla tappa in Auditorium per riaccendere la musica! con "La cosa giusta" tour l'1, 2 e 3 Agosto 2020.

I biglietti del concerto inizialmente programmato per il 28 luglio 2020 possono essere convertiti in voucher, spendibili per l’acquisto dei biglietti per le nuove date, del 1, 2 e 3 Agosto.