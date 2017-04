Daniel Avery e le sue atmosfere tra groove e sentimento

Sabato 22 aprile a partire dalle 23:00 l'Ex Dogana in via dello Scalo San Lorenzo, 10 ospiterà Daniel Avery, uno dei dj più ricchi di talento dell’intero panorama elettronico europeo.

A distanza di quattro anni dal suo esordio, il produttore britannico Daniel Avery ha saputo conquistarsi il consenso del pubblico e della critica. Il merito è delle sue esibizioni, ma soprattutto del suo album Drone Logic, uscito nell'ottobre 2013 che torna a vivere oggi di nuova linfa grazie al rilascio di New Energy (Collected Remixes), sulla label Phantasy: un doppio CD, appena uscito, con ben diciassette remix di alcune delle tracce inserite in Drone Logic e artisti del calibro di KiNK, Audion, Perc e Roman Flügel. Tra gli altri presenti Rødhåd e Silent Servant che invece hanno partecipato ad un semplice brano di intermezzo Spring 27.

Nei suoi album Daniel Avery ha saputo unire in uno stile unico il rispetto per i mostri sacri del passato come i Chemical Brothers, Kraftwerk, Orbital, Underworld, continuando a guardare al futuro. Un mix effettuato con nonchalance che gli ha fatto guadagnare la stima di Erol Alkan o Andrew Weatheral. Non da meno sono i suoi djset in giro per il mondo ne hanno mostrato vitalità e classe, nonché la sua recente uscita per la serie DJ-Kicks ne testimonia il buon gusto e il talento.

Tutto questo sarà domani all'Ex Dogana dalle 23:00 alle 5:00 dove nella seconda sala sarà presente Ricardo Baez. I visual invece sono firmati dallo Studio Ebureau,