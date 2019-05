Dancing Machine. Musica e arte alla Ex Lavanderia

Sabato 25 maggio alla Ex Lavanderia si propone "Dancing Machine" per un lavaggio scaccia pensieri tra musica e arte con original dance 70/80 a cura del dj Miciostanko e opere di Roccock e Stefano Ridolfi.

Al padiglione 31 del Santa Maria della Pietà che fu il manicomio più grande d'Italia la Ex Lavanderia propone una serata di socialità reale tra musica e arte. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

In mostra le opere di Roccock pittore istintivo e trasgressivo che rappresenta macchie di emozioni con colori e forme inusuali...forse neppure esistenti in natura...inconsapevole e spavaldo demolisce tecniche pittoriche e ogni tipo di codifica. Non esiste un linguaggio ma solo la purezza di un gesto creativo svincolato da idee e progetti. L'opera di Roccock non rappresenta, ha solo bisogno che chi guarda senta.... Avvicinandosi a Roccock si può percepire infatti un impulso creativo puro e innocente ma anche feroce e oscuro che nasce da un complicato cammino interno di conoscenza e liberazione di sé.

Stefano Ridolfi, artista eclettico si cimenta in differenti tecniche miste (pastelli acquarellabili, inchiostro) come alla ricerca di un simbolismo intimo.

Gallery