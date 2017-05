Dancehall Soldiers ls Weedaklan at Locanda Atlantide

Sabato 27 Maggio 2k17 Dancehall Soldiers presents: "The Closing Party" feat: ★ WeedAklaN sound ★ @ Locanda Atlantide Via dei Lucani, 22 B (Zona San Lorenzo) Roma ADM: 5 € Yes Massive!!! Nel ringraziarvi per aver passato insieme a noi questa stagione piena di reggae vibes in tutte le sue sfaccettature, Dancehall Soldiers vi invita per l'ultimo appuntamento prima dell'estate in quel della Locanda Atlantide insieme ad un sound di amici che vi farà ballare tutta la notte: WEEDAKLAN SOUND! Last chapter, ultima danz, ma come al solito, VIBES ON TOP! DANCEHALL NEVER DIES!!