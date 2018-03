Gigi D'Ag, Eiffel 65 e Molella: c'è Voglia di dance all night. Scarpe comode e tirati a lucido, sabato 31 Marzo, dopo il grande successo della prima edizione, il Lanificio159 si trasforma in un Juke Box con il meglio della musica Anni 2000: tutte le Hit e le colonne sonore della nostra adolescenza in una notte da ballare senza sosta. Molella, 883, Prezioso, Eiffel65 ma anche Corona, Alcazar e Gigi D'Agostino.