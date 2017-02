Dana Ruh: l’elettronica berlinese al Circolo degli Illuminati

Primo appuntamento del mese con Minù, che sabato 4 marzo porta al Circolo degli Illuminati Dana Ruh, deejay tedesca maestra assoluta del genere deep house e da anni impegnata in un viaggio di ricerca sonora costante. Nei primissimi anni di attività, Dana Ruh sposa un suono che ruota molto intorno al genere techno e all'etichetta Brouquade Records, fondata insieme alla sua amica Ann nel 2007. Nel corso del tempo, si avvicina a sonorità più profonde e "fumose", creando un sound che sfocia in un sorprendete disco d'esordio "Naturally" (Underground Quality, 2014). Diventa così una producer affermata e, grazie al suo ruolo di resident al Club Der Visionare, una dei deejay più influenti della scena berlinese. La sua ricerca però non si ferma e il suono continua a evolvere, unendo alla techno le sonorità tipiche della house. È con questo riconoscibilissimo stile che inizia un tour mondiale, esibendosi nei più importanti club e festival europei e statunitensi. Nonostante la concorrenza sia affiatata, Dana Ruh riesce a emergere dalla massa, parlando al suo pubblico in modo più forte e coerente dei suoi competitor e per questo motivo merita tutto l'amore che riceve. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus